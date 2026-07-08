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Miércoles 08 de Julio de 2026
RED43 comarca-andina Festival del Artesano y el ProductorLago Pueloferia Puelo Produce
08 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Lago Puelo tendrá su primer Festival del Artesano y el Productor

El encuentro reunirá a artesanos y productores de la Comarca Andina durante el fin de semana del 11 y 12 de julio, con feria, espectáculos, propuestas solidarias y variedad de actividades.
Por Redacción Red43

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El Festival del Artesano y el Productor en Lago Puelo tendrá su primera edición este fin de semana en el Gimnasio Municipal, con una propuesta que reunirá a emprendedores, artesanos y productores de distintos puntos de la Comarca Andina.

 

La actividad, organizada por la Municipalidad de Lago Puelo junto a la feria Puelo Produce, se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 de julio, de 14 a 20 horas, con entrada libre para quienes quieran recorrer los distintos stands y disfrutar de las propuestas.

 

Feria con producción local y actividades 

Durante las dos jornadas, las personas podrán encontrar una amplia variedad de productos elaborados por trabajadores locales, entre ellos tejidos, cerámica, trabajos en madera, plantas, textiles, dulces y bijouterie.

 

 

Además de la feria, el Festival del Artesano y el Productor en Lago Puelo contará con espectáculos en vivo, charlas, servicio de buffet y un espacio climatizado para acompañar la jornada durante el fin de semana invernal.

 

La iniciativa busca visibilizar el trabajo que se desarrolla desde la feria Puelo Produce y acompañar a quienes sostienen proyectos vinculados con la producción artesanal y local.

 

También habrá propuestas solidarias

Como parte de esta primera edición, la Cooperadora del Hospital Rural de Lago Puelo realizará una tómbola solidaria con distintos premios, destinada a colaborar con la institución.

 

 

A su vez, se llevará adelante el tradicional Tejetón organizado por Mantas Solidarias Lago Puelo.

 

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 2944-591105 o 1157686349.

 

 

O.P.

 

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