¿Será un feriado largo con postales blancas?

La semana corta llega a su último día laboral con un paisaje que vuelve a cambiar. Después de la lluvia que acompañó casi toda la jornada del martes, este miércoles la Comarca Andina tendrá otra jornada invernal, con precipitaciones intensas durante la mañana y probabilidad de nevadas durante la tarde y la noche.

El agua estará presente desde temprano. Durante las primeras horas del día se esperan lluvias fuertes y persistentes, con temperaturas cercanas a los 4 °C y viento del este que podría hacerse sentir con ráfagas de entre 40 y 50 km/h. La humedad continuará alta y el cielo permanecerá completamente cubierto.

Para esta etapa de la jornada rige una alerta naranja por lluvias, con acumulados previstos de entre 30 y 60 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. En las zonas más altas, la lluvia podría presentarse mezclada con nieve.

El cambio más esperado llegará hacia la tarde. Con el descenso de la temperatura, que podría ubicarse cerca de los 3 °C, las condiciones serán favorables para que las precipitaciones puedan transformarse en nevadas en distintas zonas de la Comarca Andina, especialmente en áreas más elevadas.

Durante la tarde y la noche permanece vigente una alerta amarilla por nevadas, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 15 centímetros, aunque podrían superarse puntualmente. En zonas más bajas no se descarta la presencia de lluvia o aguanieve.

La jornada marcará también el cierre de la semana laboral para muchas personas antes del feriado del 9 de Julio, Día de la Independencia Argentina. Después de un martes que estuvo atravesado por la lluvia y el partido de la Selección Argentina, el miércoles cambia nuevamente la postal con la posibilidad de volver a ver los cerros teñidos de blanco.

El feriado comenzará con otro escenario: durante la madrugada del jueves todavía podrían registrarse nevadas, pero luego el cielo tendería a mantenerse mayormente nublado, con temperaturas cercanas al cero durante la mañana y una máxima cercana a los 4 °C por la tarde.

Así, la Comarca Andina transita una semana corta donde el invierno volvió a mostrar todas sus caras: primero las heladas, después la lluvia y ahora la expectativa por la nieve.

O.P.