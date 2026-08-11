El Bolsón: ANPRALE mantiene cerrados todos sus circuitos de trekking

El Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE) mantiene cerrados todos sus circuitos de trekking al público debido a las condiciones meteorológicas y ambientales que todavía se registran en el sector.

La medida continúa vigente este martes 11 de agosto y busca evitar riesgos para visitantes, pobladores y personal que desarrolla tareas dentro del área.

Nieve, barro y humedad en los senderos

El cierre preventivo fue dispuesto durante el último temporal y todavía no hay una fecha establecida para la reapertura. Entre los factores que dificultan el tránsito aparecen la acumulación de nieve en los sectores altos, además de la presencia de barro y humedad en distintos circuitos.

Las condiciones del terreno hacen que el desplazamiento por los senderos no sea seguro en este momento. A esto se suma que se trata de un área con sectores agrestes y de difícil acceso, donde una eventual emergencia podría requerir tiempos de asistencia más prolongados.

Otro punto a tener en cuenta es que los refugios permanecen cerrados y, por lo tanto, no están disponibles como lugares de resguardo para quienes ingresen al área.

También se consideran los sectores afectados por el incendio

La decisión de mantener cerrado el ANPRALE contempla los parámetros establecidos para el manejo del área y los estudios técnicos realizados sobre las condiciones del territorio.

También se tiene en cuenta la situación de los sectores afectados por el incendio, junto con la información meteorológica y los reportes vinculados a las condiciones de seguridad. Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático solicitaron respetar el cierre y evitar el ingreso a los circuitos mientras la medida continúe vigente.

¿Cuándo volverá a abrir el ANPRALE?

Por el momento, las visitas deberán ser reprogramadas. La reapertura del ANPRALE será informada oficialmente cuando las condiciones permitan volver a habilitar los circuitos de trekking.

Hasta entonces, se recomienda no ingresar a los senderos ni intentar acceder a los refugios, que permanecen cerrados al público.

O.P.