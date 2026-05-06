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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Unión Personal vuelve a interrumpir su servicio en la región

La obra social volvió intermitentemente y solo parte de sus prestaciones, pero hoy las clínicas locales vuelven a comunicar la falta de atención. Se suma a la caída de PAMI y otras.
Por Redacción Red43

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Las obras sociales en la región cordillerana vuelven a interrumpir su servicio. 

 

Ayer 5 de mayo se comunicó la falta de servicio de PAMI y hoy es el turno, nuevamente, de Unión Personal.

 

Como se ha hecho habitual, la cadena de información depende de comunicados emitidos desde Buenos Aires, y cuando toman conocimiento las clínicas locales, ya es comenzado el día de atención, por lo que los usuarios de la obra social se ven con la interrupción repentina, lo que, en temas de salud, es un punto de preocupación y perjuicio económico.

 

Respecto a PAMI, se expresaron representantes locales del Consejo del Adulto Mayor, quienes vienen siguiendo el reclamo de usuarios.

 

En tanto que en Unión Personal, los usuarios realizaron acciones colectivas y autoconvocadas pidiendo información y visibilizando la falta de respuestas desde que las oficinas locales cerraron en 2025.

 

SL

 

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