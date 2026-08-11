Frío, viento y posibilidad de nevadas para este martes

Después de un lunes muy frío, este martes vuelve a presentar un escenario plenamente invernal en la Comarca Andina, con posibilidad de nevadas, temperaturas cercanas al cero durante las primeras horas y un aumento del viento a medida que avance la jornada.

A las 7 de la mañana, la temperatura ronda los 0°. El registro se mantendrá cerca de ese valor durante las primeras horas y comenzará a subir de manera gradual hacia el final de la mañana.

Para las 11, se esperan unos 2°, mientras que a las 13 el termómetro llegará a 3°. La temperatura continuará ascendiendo durante la tarde hasta alcanzar una máxima prevista de 5° alrededor de las 17.

Después comenzará nuevamente el descenso: se esperan 3° a las 19 y alrededor de 2° hacia las 21.

Posibilidad de nevadas durante la jornada

El pronóstico contempla nevadas durante mañana, tarde y noche, con probabilidades de precipitación que se ubican entre el 40% y el 70%.

Sin embargo, la evolución horaria muestra que las precipitaciones más concretas aparecen hacia el final de la jornada, con valores estimados de 0,3 mm por hora alrededor de las 17, 0,2 mm a las 19 y 0,1 mm hacia las 21.

La cota de nieve también tendrá variaciones importantes. La isoterma de 0° se ubicará cerca de los 310 metros durante la mañana, ascenderá hasta unos 930 metros durante la tarde y volverá a descender hacia la noche.

Esto hace que el escenario pueda presentar diferencias según el sector y la altura, especialmente en las zonas más elevadas de la Comarca Andina.

El viento aumentará durante el día

Durante las primeras horas se anuncia viento moderado, con velocidades que rondan los 13 km/h, pero irá aumentando hacia el mediodía y la tarde. Entre las 11 y las 17, las velocidades previstas se ubican aproximadamente entre 13 y 15 km/h.

Las ráfagas serán más perceptibles y podrían alcanzar alrededor de 30 km/h, con los valores más altos durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Hacia la noche el viento perderá intensidad y se ubicará cerca de los 5 a 10 km/h, con ráfagas menores.

Jornada con mucha nubosidad

El cielo permanecerá mayormente cubierto durante buena parte del martes. La nubosidad será elevada desde la mañana y aumentará nuevamente hacia la tarde y noche.

El panorama deja así una jornada con temperaturas bajas, nubosidad abundante, viento y posibilidad de nevadas, aunque con una evolución térmica que llevará la temperatura desde valores cercanos al cero durante esta mañana hasta los 5° durante la tarde.

Después del frío que dejó el lunes, el martes mantiene las condiciones invernales en la Comarca Andina y suma un elemento para seguir de cerca durante la jornada: la posibilidad de precipitaciones y nieve, especialmente hacia la tarde y noche.

O.P.