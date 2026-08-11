Martes frío en Esquel: aumenta la probabilidad de lluvias y nevadas hacia la noche

Este martes 11 de agosto se espera una jornada marcada por las bajas temperaturas en Esquel. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de -3°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 4°C.

Durante la madrugada se prevé una temperatura de -2°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. Por la mañana, la temperatura podría descender hasta los -3°C y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10 y el 40%.

Hacia la tarde, cuando se registraría la máxima de 4°C, la probabilidad de precipitaciones aumentará hasta un rango de entre 40 y 70%. Durante la noche, la temperatura será de alrededor de 3°C y la probabilidad alcanzará entre el 70 y el 100%.

En cuanto al viento, durante la madrugada se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la mañana podrían alcanzar entre 13 y 22 km/h. Por la tarde se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h, con vientos de entre 23 y 31 km/h. Durante la noche, volverían a ubicarse entre 7 y 12 km/h.

R.G