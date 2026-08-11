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Por Redacción Red43

Martes frío en Esquel: aumenta la probabilidad de lluvias y nevadas hacia la noche

El SMN prevé una máxima de 4°C y una mínima de -3°C. La probabilidad de lluvias y nevadas aumentará durante el día y llegará hasta el 70-100% durante la noche.
Por Redacción Red43

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Este martes 11 de agosto se espera una jornada marcada por las bajas temperaturas en Esquel. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de -3°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 4°C.

 

Durante la madrugada se prevé una temperatura de -2°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. Por la mañana, la temperatura podría descender hasta los -3°C y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10 y el 40%.

 

Hacia la tarde, cuando se registraría la máxima de 4°C, la probabilidad de precipitaciones aumentará hasta un rango de entre 40 y 70%. Durante la noche, la temperatura será de alrededor de 3°C y la probabilidad alcanzará entre el 70 y el 100%.

 

En cuanto al viento, durante la madrugada se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la mañana podrían alcanzar entre 13 y 22 km/h. Por la tarde se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h, con vientos de entre 23 y 31 km/h. Durante la noche, volverían a ubicarse entre 7 y 12 km/h.

 

 

 

R.G

 

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