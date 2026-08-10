Helado comienzo de semana en Esquel: ¿a cuánto bajará la temperatura?

El invierno continúa haciéndose sentir en Esquel y este lunes 10 de agosto la semana comenzará con temperaturas bajo cero y una jornada tranquila en cuanto a precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias ni nevadas durante todo el lunes. La probabilidad de precipitación se mantendrá en 0% durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche.

Durante la madrugada se prevé una temperatura cercana a -10°C, con cielo algo nublado y viento prácticamente en calma, de entre 0 y 2 km/h desde el sudoeste.

El momento más frío llegará durante la mañana, cuando el termómetro podría descender hasta los -12°C. El cielo continuará algo nublado, con algunos momentos de sol, mientras que el viento soplará desde el oeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde llegará un pequeño alivio térmico, aunque la máxima prevista será de apenas 5°C. El cielo continuará algo nublado y el viento mantendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del este.

Hacia la noche volverá a sentirse el frío, con una temperatura cercana a 1°C y cielo parcialmente nublado. El viento será muy leve, entre 0 y 2 km/h, desde el sudoeste.

Así, Esquel tendrá un lunes frío y seco, con temperaturas bajo cero durante las primeras horas, algunos momentos de sol y sin precipitaciones previstas a lo largo de toda la jornada.

MA