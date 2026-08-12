Nevadas y frío: Alerta para este miércoles

La Comarca Andina amaneció este miércoles con lluviecita y temperaturas cercanas a 0°, en una jornada que tendrá nuevamente al invierno como protagonista. El panorama incluye posibilidad de nevadas durante todo el día y una alerta por nevada vigente para la zona, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 10 y 30 centímetros, con valores superiores de manera puntual.

A primera hora, alrededor de las 7, la temperatura se ubica en 0°. Durante la mañana continuará subiendo de manera gradual hasta alcanzar los 2° cerca del mediodía.

El registro más alto llegará durante la tarde, con una máxima prevista de 3° entre las 13 y las 19. Hacia la noche comenzará a descender nuevamente y se esperan unos 2° alrededor de las 21.

Lluvia y nieve, con posibilidad de mezcla

El escenario de esta mañana puede presentar lluvia y nieve. La previsión mantiene nevadas durante la mañana, la tarde y la noche, mientras que la alerta advierte que las precipitaciones pueden presentarse por momentos como lluvia y nieve mezcladas. El acumulado indicado para el área bajo alerta se ubica entre 10 y 30 centímetros de nieve, aunque puede ser superior en algunos sectores.

La evolución horaria muestra una precipitación puntual de alrededor de 0,3 mm por hora durante la mañana. No se trata de una señal de precipitaciones intensas y continuas durante toda la jornada, por lo que la evolución será variable según el momento y el sector.

La nieve puede variar según la altura

Un dato importante para este miércoles será la altura a la que se ubique la isoterma de 0°.

Durante la mañana se encuentra alrededor de los 540 metros, mientras que irá ascendiendo lentamente hasta ubicarse cerca de los 790 metros hacia la noche. Esto puede generar diferencias entre sectores de la Comarca Andina: mientras en algunas zonas las precipitaciones pueden presentarse como lluvia o lluvia y nieve, en sectores más altos las condiciones serán más favorables para la nieve.

Poco viento

El viento no aparece como el principal protagonista de la jornada. Durante la mañana se mantendrá relativamente débil, con velocidades cercanas a los 5 a 7 km/h.

Durante la tarde aumentará levemente y rondará los 7 a 9 km/h, mientras que las ráfagas podrían acercarse a los 20 km/h. Hacia la noche volverá a disminuir.

Nubosidad variable durante el día

La jornada tendrá abundante nubosidad, aunque con algunos momentos de menor cobertura.

Durante la mañana habrá una importante presencia de nubes bajas y medias. Hacia la tarde podrían abrirse algunos claros, especialmente entre las 15 y las 17, aunque el cielo volverá a cubrirse durante la noche.

De esta manera, este miércoles se presenta con un escenario bien invernal en la Comarca Andina: la jornada comenzó con lluvia, las temperaturas se mantienen cerca del cero y la posibilidad de nieve estará presente durante buena parte del día.

La atención estará puesta especialmente en la evolución de las precipitaciones y en las diferencias que puedan darse entre los sectores bajos y las zonas de mayor altura.

O.P.