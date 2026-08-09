“Madres Jóvenes”: cine y debate este domingo en el Centro Cultural Melipal

En el marco del Taller de Cine y Filosofía “Lo que una imagen puede”, se proyectará Madres Jóvenes, película estrenada en 2025 y dirigida por los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Luego de la proyección se desarrollará un espacio de debate y reflexión en torno a la obra cinematográfica. La actividad estará coordinada por Mariana Ferrari y forma parte de una propuesta que busca abordar el cine desde una mirada vinculada con la filosofía y el análisis de las imágenes.

La entrada tendrá un valor de $6.000. Para realizar reservas, las personas interesadas pueden comunicarse al 2945 595635.

La propuesta cuenta con el respaldo del Municipio de Esquel, Cultura Esquel y el Centro Cultural Melipal.





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