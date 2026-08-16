Formación indispensable en Esquel: cómo se preparó el personal judicial ante emergencias

Saber actuar durante los primeros minutos de una emergencia resulta fundamental para salvar vidas o prevenir daños mayores. Con ese propósito, trabajadores del Poder Judicial de Esquel formaron parte de un entrenamiento especializado en primeros auxilios, Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y manejo de extintores.

La instrucción fue coordinada a través del área de Higiene y Seguridad del sector judicial y la dictaron integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel. El punto de encuentro para las actividades teóricas y prácticas fue el propio cuartel central de la ciudad, en jornadas que se extendieron durante los días martes 11 y viernes 14.

Durante las sesiones, el personal aprendió las pautas necesarias para encarar la atención inicial de una persona lesionada o descompensada. Asimismo, realizaron prácticas intensivas de reanimación cardiopulmonar para fijar la técnica adecuada ante un paro cardiorrespiratorio.

La formación incluyó también un módulo dedicado a la prevención y al combate de fuegos incipientes. Los asistentes operaron extintores de manera directa, adquiriendo destreza en la identificación de los distintos tipos de fuego y en el uso correcto de las herramientas de apague para responder rápidamente en sus espacios de trabajo.

EBW