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19 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La Camerata Cooperar y la Orquesta Filarmónica Clave se presentan gratis este sábado

Las dos agrupaciones ofrecerán un concierto este sábado en El Bolsón, antes de viajar a Buenos Aires para realizar una residencia artística y presentarse en el Teatro Argentino de La Plata. 
Por Redacción Red43

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La Camerata Cooperar y la Orquesta Filarmónica Clave realizarán este sábado 22 de agosto un concierto en El Bolsón como parte de una propuesta destinada a acompañar el viaje que ambas agrupaciones realizarán a Buenos Aires a fines de septiembre.

 

La presentación será a las 19 horas en el Auditorio de la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Sin embargo, debido a la capacidad limitada del espacio, será necesario retirar las entradas con anticipación.

 

 

Viaje con destino al Teatro Argentino de La Plata

El concierto servirá también para compartir con el público el trabajo que vienen desarrollando ambas agrupaciones, que viajarán a Buenos Aires a fines de septiembre para participar de una residencia artística y realizar una presentación en el Teatro Argentino de La Plata.

 

Las entradas son libres y gratuitas y pueden retirarse previamente en Roca 644, de lunes a viernes, entre las 8 y las 20 horas. Recomendaron retirarlas con anticipación debido a que la capacidad del auditorio es limitada.

 

 

 

O.P.

 

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