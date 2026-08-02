Yhosva Montoya llega a Esquel con un concierto íntimo en el inicio de su Gira Andina

El próximo viernes 7 de agosto, Esquel será el punto de partida de la Gira Andina de Yhosva Montoya, quien llegará a la ciudad para brindar un concierto íntimo junto a sus músicos en el Auditorio Municipal.

La presentación, prevista para las 21:00 horas, propone una noche de encuentro con uno de los artistas patagónicos con mayor crecimiento y proyección en los últimos años.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de tikzet.com. Las primeras 20 entradas anticipadas tienen un valor de $18.000, luego pasarán a costar $23.000, mientras que el día del evento tendrán un precio de $25.000.

Quienes deseen adquirir sus localidades pueden hacerlo mediante la plataforma de venta online o a través del enlace compartido por la Secretaría de Cultura de Esquel en sus redes sociales.

R.G