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Por Redacción Red43

Yhosva Montoya llega a Esquel con un concierto íntimo en el inicio de su Gira Andina

El artista patagónico se presentará el viernes 7 de agosto en el Auditorio Municipal junto a sus músicos. Las entradas ya están disponibles con valores promocionales para las primeras compras.
Por Redacción Red43

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El próximo viernes 7 de agosto, Esquel será el punto de partida de la Gira Andina de Yhosva Montoya, quien llegará a la ciudad para brindar un concierto íntimo junto a sus músicos en el Auditorio Municipal.

 

La presentación, prevista para las 21:00 horas, propone una noche de encuentro con uno de los artistas patagónicos con mayor crecimiento y proyección en los últimos años.

 

 

 

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de tikzet.com. Las primeras 20 entradas anticipadas tienen un valor de $18.000, luego pasarán a costar $23.000, mientras que el día del evento tendrán un precio de $25.000.

 

Quienes deseen adquirir sus localidades pueden hacerlo mediante la plataforma de venta online o a través del enlace compartido por la Secretaría de Cultura de Esquel en sus redes sociales.

 

 

 

R.G

 

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