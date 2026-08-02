El Gobierno modificó el sistema puerta a puerta para agilizar las compras en el exterior

El Gobierno nacional implementó cambios en el régimen de importaciones puerta a puerta a través del Correo Argentino con el objetivo de agilizar las compras realizadas en el exterior y simplificar los trámites para los usuarios.

La medida, establecida mediante la Resolución General 5884/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), elimina la obligación de esperar la llegada del paquete al país para iniciar el proceso de declaración y pago de tributos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que hasta ahora el Correo Argentino debía aguardar el ingreso del envío para contactar al destinatario, a pesar de que en la mayoría de los casos ya contaba con la información necesaria. Con la nueva normativa, podrá coordinar con las plataformas de comercio electrónico el pago anticipado de los impuestos y solicitar la validación de los datos antes del arribo del paquete.

De esta manera, una vez que el envío llegue al país, podrá ser liberado de forma virtual y más rápida. Además, cuando sea necesario realizar gestiones ante la Aduana, el Correo podrá representar al destinatario, salvo que este decida hacer el trámite personalmente.

El régimen seguirá alcanzando a envíos de hasta 3.000 dólares FOB, destinados al uso personal, con un máximo de tres unidades de una misma especie y sin fines comerciales.

La medida también se complementa con el Decreto 604/2026, que igualó el régimen puerta a puerta con el sistema courier. En ese marco, los envíos de hasta 400 dólares continúan exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco compras por persona al año.

Según el Gobierno, el objetivo es reducir tiempos y costos administrativos, en un contexto de crecimiento sostenido de las compras al exterior mediante esta modalidad.

R.G