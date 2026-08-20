Nueva silla cuádruple ¿qué cambiará en el Perito Moreno?

La nueva silla cuádruple del Cerro Perito Moreno avanza con la expectativa de que pueda comenzar a funcionar durante la actual temporada de invierno. Así lo señaló Gabriel Panomarenko, responsable del refugio Albrecht Rudolph y director de la Escuela de Esquí y Snowboard, en diálogo con Red43 Comarca Andina.

“La silla cuádruple es nuestra frutilla del postre de la temporada”, expresó Panomarenko al referirse a una obra que permitirá modificar la capacidad de transporte hacia la zona intermedia del centro de esquí.

Según explicó, el personal de Laderas trabaja para completar la instalación y llegar a una eventual inauguración durante esta temporada. En el sector ya pueden observarse parte de los cables, las torres instaladas y la línea por donde funcionará el nuevo medio de elevación.

Cuatro personas en lugar de dos

Actualmente, el ascenso se realiza mediante una silla doble, que demora aproximadamente 15 minutos en llegar a la zona intermedia. Ese tiempo, sumado a la cantidad de visitantes, puede generar esperas en determinados momentos de la jornada. La nueva silla permitirá transportar cuatro personas en cada subida, reduciendo aproximadamente a la mitad el tiempo de ascenso.

Panomarenko estimó que, una vez en funcionamiento, quienes lleguen a primera hora podrían alcanzar la zona intermedia en unos siete, ocho o nueve minutos. Esto permitiría aprovechar más rápidamente la jornada de esquí y aumentar la capacidad de transporte del centro. “Le va a dar un salto de calidad enorme”, sostuvo el director de la Escuela de Esquí y Snowboard.

Más superficie esquiable a futuro

La incorporación de la silla cuádruple también está vinculada a otro proyecto que el centro considera importante para ampliar las posibilidades de esquí durante la temporada: la nieve de cultivo.

Actualmente, cuando las condiciones naturales lo permiten, la nieve llega hasta la base. Sin ese aporte, la superficie disponible para esquiar se concentra principalmente en los sectores inferiores. La incorporación de nieve de cultivo permitiría mantener nieve hasta la base y utilizar el nuevo medio de elevación durante más tiempo y con mayor continuidad.

De esta manera, la silla cuádruple no solo apunta a reducir los tiempos de ascenso, sino que forma parte de un proceso de ampliación de la capacidad y del dominio esquiable del Cerro Perito Moreno.

Por ahora, la fecha de puesta en funcionamiento todavía depende de la finalización de los trabajos. La expectativa dentro del centro de esquí es poder tenerla operativa durante esta misma temporada.

O.P.