Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 20 de Agosto de 2026
RED43 comarca-andina Epuyenfolklorecultura
20 de Agosto de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Epuyén celebra el Día Nacional del Folklore con música, danza y un gran concurso de baile

El encuentro será este sábado 22 de agosto en el Auditorio de Cultura de Epuyén, con entrada gratuita, presentaciones de grupos de danza, música en vivo y un cierre a puro chamamé.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Epuyén invita este sábado a una propuesta cultural para celebrar el Día Nacional del Folklore en Epuyén. El encuentro comenzará a las 19.30 en el Auditorio de Cultura, con entrada gratuita.

 

La actividad será además a beneficio del Grupo de Danza Folklórica de la profesora Yanina Quesada y contará con la participación de agrupaciones de Epuyén, El Maitén y otros espacios vinculados con la danza y la cultura.

 

Música y danza en el escenario

Durante la noche se presentarán el Grupo Pellu Purrum Niños, dirigido por la profesora Zoe Chemin; el Grupo Pellu Purrum Adultos, a cargo de Sonia Silva; y el grupo del Centro de Jubilados, dirigido por Javier Almada.

 

 

También participará el Grupo de Danza Folklórica "Santiago Ayala", de El Maitén, junto con alumnos del Centro de Estudios Cordilleranos.

 

La música tendrá como invitados a Lionel Cardagan, con su acordeón, y Amiel Lecanda.

 

Concurso

La propuesta también tendrá un gran concurso de baile, abierto a quienes quieran sumarse a la pista. Las categorías previstas incluyen chamamé, ranchera, valcesito y paso doble.

 

 

Además, habrá servicio de buffet durante el encuentro.

 

Marcos Cual estará a cargo del cierre

Para el tramo final de la noche se sumará Marcos Cual y su Teclado, artista oriundo de Chacay Oeste, en la meseta chubutense, quien llegará con un repertorio marcado por el chamamé.

 

El encuentro cultural por el Día Nacional del Folklore en Epuyén será este sábado 22 de agosto desde las 19.30 en el Auditorio de Cultura. 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente de tránsito en avenidas Perón y Alvear
2
 Comenzó el juicio contra un enfermero por la sustracción de morfina
3
 Operaron de urgencia a un hombre herido en Esquel: Investigan las causas
4
 Noche violenta en Esquel: un herido de gravedad y tres allanamientos
5
 ¿Qué es Luma? La nueva herramienta que estará disponible las 24 horas
1
 La sífilis marcó un nuevo récord nacional y crecen los diagnósticos en recién nacidos
2
 Francisco Adorni justificó ante la Justicia su declaración patrimonial: dijo que se confundió con un cero
3
 La nueva estafa digital que usa el nombre de ARCA: cómo reconocer el engaño y evitar caer en la trampa
4
 Torres ratificó la potestad de Chubut sobre Futaleufú: “Los recursos son de las provincias”
5
 Chubut fortalece el talento científico con nuevas becas postdoctorales cofinanciadas junto al CONICET
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -