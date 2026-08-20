Epuyén celebra el Día Nacional del Folklore con música, danza y un gran concurso de baile

Epuyén invita este sábado a una propuesta cultural para celebrar el Día Nacional del Folklore en Epuyén. El encuentro comenzará a las 19.30 en el Auditorio de Cultura, con entrada gratuita.

La actividad será además a beneficio del Grupo de Danza Folklórica de la profesora Yanina Quesada y contará con la participación de agrupaciones de Epuyén, El Maitén y otros espacios vinculados con la danza y la cultura.

Música y danza en el escenario

Durante la noche se presentarán el Grupo Pellu Purrum Niños, dirigido por la profesora Zoe Chemin; el Grupo Pellu Purrum Adultos, a cargo de Sonia Silva; y el grupo del Centro de Jubilados, dirigido por Javier Almada.

También participará el Grupo de Danza Folklórica "Santiago Ayala", de El Maitén, junto con alumnos del Centro de Estudios Cordilleranos.

La música tendrá como invitados a Lionel Cardagan, con su acordeón, y Amiel Lecanda.

Concurso

La propuesta también tendrá un gran concurso de baile, abierto a quienes quieran sumarse a la pista. Las categorías previstas incluyen chamamé, ranchera, valcesito y paso doble.

Además, habrá servicio de buffet durante el encuentro.

Marcos Cual estará a cargo del cierre

Para el tramo final de la noche se sumará Marcos Cual y su Teclado, artista oriundo de Chacay Oeste, en la meseta chubutense, quien llegará con un repertorio marcado por el chamamé.

El encuentro cultural por el Día Nacional del Folklore en Epuyén será este sábado 22 de agosto desde las 19.30 en el Auditorio de Cultura.

O.P.