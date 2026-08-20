"Yo me odio a mí mismo": la llamativa frase de Javier Milei ante empresarios

El presidente Javier Milei encabezó el cierre del foro empresarial organizado por el Consejo de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios en la Ciudad de Buenos Aires. Durante su exposición ante directivos corporativos y funcionarios, defendió los números del programa macroeconómico y respondió a las lecturas críticas sobre la marcha de la actividad.

La respuesta a los cuestionamientos económicos

En su discurso, el mandatario apuntó de lleno contra los análisis que señalan una reactivación asimétrica en los distintos sectores productivos y dejó una definición directa ante el auditorio: "Puedo coincidir con que me odien, yo me odio a mí mismo, pero hablar de crecimiento a dos velocidades es ignorancia". De esta manera, desestimó las observaciones sobre el retraso del comercio y la industria frente al dinamismo de la energía, la minería y el agro.

Asimismo, aseguró que los indicadores de consumo privado, PBI y exportaciones se ubican en niveles favorables, y celebró la desaceleración del índice de precios mayoristas, que marcó un 0,8%. En otro tramo, vinculó el mercado laboral y previsional con la tasa de natalidad, cuestionando los efectos demográficos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Las exposiciones del gabinete nacional

Antes del mandatario, varios integrantes del gabinete nacional adelantaron las metas oficiales. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, abrió la jornada remarcando el alineamiento internacional con las potencias occidentales y la necesidad del orden fiscal. Por su parte, el viceministro de Economía, José Luis Daza, en reemplazo de Luis Caputo, aseguró que el proceso de desinflación continuará firme y alcanzará a toda la sociedad.

En tanto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, admitió que el repunte presenta diferencias territoriales, pero proyectó un ciclo prolongado de crecimiento gracias a la simplificación normativa. Por último, el canciller Pablo Quirno advirtió que el país buscará acuerdos bilaterales si el Mercosur no acelera su apertura externa, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia de la previsibilidad regulatoria.

El rol del Consejo de las Américas

El Consejo de las Américas es una organización internacional fundada en los años sesenta por David Rockefeller con el objetivo de fomentar el libre comercio y la integración de mercados en todo el continente americano.

La institución reúne a más de doscientas corporaciones multinacionales de áreas estratégicas como finanzas, minería, hidrocarburos, tecnología y consumo, funcionando como un canal regular de diálogo directo entre el empresariado global y los líderes políticos de la región.

MA