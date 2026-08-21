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21 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El tiempo se mantiene estable este viernes y anticipa un fin de semana sin lluvias

El viernes llega con una mañana fría y algo de viento, pero sin lluvias en la Comarca Andina. El fin de semana seguirá estable, aunque con bajas temperaturas al comenzar los días.
Por Redacción Red43

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Después de varios días con cambios en el tiempo, el viernes llega a la Comarca Andina con un escenario más estable y sin precipitaciones previstas. La mañana será fría y tendrá algo más de viento, pero la situación irá cambiando con el correr de las horas.

 

Las primeras horas presentan temperaturas cercanas a , con cielo parcialmente nublado y viento del oeste de entre 23 y 31 km/h. Con el avance de la mañana, el viento irá perdiendo intensidad y también habrá algunos claros entre las nubes.

 

La temperatura subirá de manera gradual hasta alcanzar una máxima cercana a los 11° durante la tarde. Para ese momento, el viento será mucho más débil, con valores de entre 7 y 12 km/h, y cambiará hacia el sudeste.

 

 

No se esperan precipitaciones durante el viernes. Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura volverá a bajar, con registros cercanos a los .

 

Fin de semana sin lluvias

El panorama para el sábado mantiene la estabilidad. El día comenzará nuevamente con temperaturas bajas, alrededor de -1°, y cielo mayormente nublado. La temperatura irá subiendo hasta alcanzar unos 8° durante la tarde. El viento será muy débil, especialmente durante las horas centrales del día, y tampoco aparecen precipitaciones previstas.

 

Para el domingo, el comienzo del día volverá a ser frío, con una mínima estimada de alrededor de -2°. La temperatura podría llegar a unos 6° durante la tarde, mientras el cielo se mantendrá entre mayormente nublado y nublado. Tampoco se esperan lluvias para el domingo, aunque la nubosidad tendrá algo más de presencia hacia la segunda parte del día.

 

 

Así, el fin de semana se presenta sin precipitaciones y con poco viento, aunque con mañanas frías y temperaturas que irán subiendo durante las horas centrales. A un mes del inicio de la primavera, el invierno sigue desplegando su esencia.

 

 

O.P.

 

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