La semana sigue pasada por agua y este miércoles llega con tres alertas

La Comarca Andina comienza este miércoles 26 de agosto bajo la lluvia, después de una jornada de martes marcada por precipitaciones durante buena parte del día y una madrugada que mantuvo el mismo escenario. El agua continúa cayendo con intensidad y el pronóstico anticipa una jornada que requerirá atención, especialmente desde la tarde.

El inicio del día se presenta frío, con una temperatura cercana a los 2 °C y abundante nubosidad. Durante la mañana la temperatura irá subiendo lentamente y podría alcanzar unos 5 °C hacia el mediodía. Sin embargo, el dato principal no estará puesto en la temperatura, sino en la persistencia de las precipitaciones y el viento que irá ganando fuerza.

Lluvias persistentes durante buena parte del miércoles

Hay una alerta amarilla por lluvias para la mañana y la tarde. Se esperan precipitaciones persistentes, con acumulados de entre 30 y 50 milímetros durante todo el período de alerta, aunque localmente podrían ser superiores. En las zonas de mayor altura, además, no se descarta que las precipitaciones puedan presentarse en forma de nieve.

Durante la mañana, los registros horarios muestran precipitaciones que pueden variar en intensidad. Hacia la tarde, la posibilidad aumenta y el viento comienza a tener un papel cada vez más importante.

El viento se hará sentir con fuerza

El viento del oeste será otro de los protagonistas de este miércoles. Durante la mañana podría ubicarse entre 42 y 50 km/h, con ráfagas de hasta aproximadamente 69 km/h.

La situación se intensificará durante la tarde. El pronóstico prevé ráfagas que podrían acercarse a los 80-87 km/h, mientras que la alerta vigente advierte que podrían superar los 90 km/h. Por eso, la segunda mitad del día será el momento para prestar mayor atención, especialmente en actividades al aire libre, traslados y lugares expuestos al viento.

La noche llega con nieve en altura

Hacia la noche aparece otro fenómeno en escena. Hay una alerta amarilla por nevadas, con precipitaciones de nieve persistentes y acumulaciones previstas de entre 10 y 30 centímetros, que podrían ser superiores puntualmente.

La isoterma de 0 °C se ubicará durante buena parte del día alrededor de los 1.100 metros, descendiendo momentáneamente hacia los 970 metros en las primeras horas. Esto favorece la presencia de nieve en las mayores alturas, aunque en las áreas más bajas también podría darse una mezcla de lluvia y nieve.

La temperatura volverá a descender hacia la noche, con valores cercanos a los 3 °C, mientras las precipitaciones y el viento continúan presentes.

Un miércoles con todos los condimentos del invierno

Así, la Comarca Andina atraviesa una jornada claramente invernal, con lluvia persistente, viento fuerte y nevadas previstas en altura. El momento de mayor atención estará puesto en la tarde y la noche, cuando coincidan las ráfagas más intensas con el avance de las precipitaciones y el escenario de nieve.

Después de más de un día con agua, el miércoles mantiene al invierno plenamente instalado en la zona y suma condiciones que hacen recomendable prestar atención a las condiciones del tiempo antes de planificar actividades o traslados.

O.P.