Esquel cayó en la última jugada ante Corrientes y deberá jugar por la permanencia

Esquel protagonizó anoche un partido muy disputado ante Corrientes Capital, en el Club Hércules, por la segunda fecha del Argentino de Selecciones A. El conjunto dirigido por la Asociación de Futsal de Esquel mantuvo el arco en cero durante prácticamente todo el encuentro y tuvo incluso alguna oportunidad para ponerse en ventaja antes del cierre.

Sin embargo, cuando todo indicaba que el encuentro terminaría igualado sin goles, llegó el golpe para el seleccionado cordillerano.

A falta de pocos segundos, Corrientes tuvo un lateral a favor y el arquero Cristian Lator tomó la pelota fuera de su área. En una de las últimas acciones del partido, sacó un potente remate que se metió en el ángulo del arco de Esquel cuando apenas restaban seis décimas de segundo para la finalización.

El gol desató el festejo del público local y significó mucho más que una victoria para Corrientes Capital: con el triunfo por 1-0, el seleccionado anfitrión aseguró su clasificación a los cuartos de final.

Corrientes ya había derrotado 6-4 a Mar Chiquita en la primera fecha y, con dos victorias, se aseguró uno de los lugares de la Zona A. Mendoza también consiguió su clasificación luego de vencer 6-3 a Mar Chiquita.

De esta manera, Esquel ya no tiene posibilidades de avanzar a los cuartos de final y deberá afrontar la instancia por la permanencia en la máxima categoría.

Cierra la fase de grupos ante Mar Chiquita

Esquel volverá a jugar este miércoles desde las 16 horas, nuevamente en el Club Hércules, frente a Mar Chiquita, en el cierre de la fase de grupos.

El encuentro será importante para definir las posiciones de la zona y tendrá incidencia en el armado de los cruces correspondientes a la permanencia.

Por su parte, desde las 21.30, Mendoza y Corrientes Capital se enfrentarán por la primera posición del grupo, en un duelo entre dos seleccionados que ya tienen asegurado su lugar en los cuartos de final.

A.M.D