Desastre en Nepal: una inundación arrasó pueblos, dejó 95 muertos y 384 turistas desaparecidos

Una inundación en Nepal dejó al menos 95 personas muertas este miércoles tras la crecida repentina de un río en una zona cercana a la frontera con China. Además, 384 turistas permanecían sin ser localizados, entre ellos 291 extranjeros, mientras continuaba la búsqueda de sobrevivientes.

El desastre afectó principalmente al distrito de Rasuwa y también provocó importantes daños en Nuwakot. El agua, mezclada con barro y escombros, arrasó viviendas, vehículos, caminos y otras estructuras.

El vocero policial Abi Narayan Kafle confirmó que hasta el momento se contabilizaban 95 víctimas fatales. También permanecían desaparecidos unos 28 agentes policiales.

La crecida arrasó viviendas y vehículos

Las imágenes difundidas desde las zonas afectadas muestran la magnitud de la inundación en Nepal. En distintos sectores, el agua avanzó sobre construcciones ubicadas a orillas de los ríos y dejó grandes cantidades de barro y escombros.

En Nuwakot, un profesor identificado como Suman Chalise relató que vio cómo la corriente arrastraba varios camiones, además de viviendas y personas.

Las localidades de Syabrubesi y Timure, en el distrito de Rasuwa, fueron algunas de las más afectadas. La zona tiene unos 50.000 habitantes y también es utilizada como punto de partida para recorridos turísticos y de montaña. Syabrubesi es conocida, entre otras cosas, por ser uno de los accesos a la ruta de trekking hacia Langtang y por formar parte de los recorridos utilizados por peregrinos que se dirigen hacia el monte Kailash Mansarovar.

Cientos de turistas todavía no fueron localizados

La Oficina de Turismo de Nepal informó que, de acuerdo con un registro preliminar elaborado a partir de información de agencias y empresas de viajes, 384 turistas fueron reportados como desaparecidos en las zonas afectadas. Del total, 291 serían extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses.

Entre las personas extranjeras que todavía no habían sido localizadas se encontraban 105 ciudadanos de India, según los datos difundidos por el organismo turístico.

La situación también alcanzó a trabajadores vinculados con las tareas policiales. Unos 28 agentes permanecían desaparecidos mientras continuaban los operativos de búsqueda.

Un alud también golpeó la frontera con China

La emergencia no quedó limitada al territorio nepalí. En el lado chino de la frontera, un deslizamiento de tierra afectó el paso fronterizo de Gyirong, en el Tíbet. Imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento en que varias personas intentaban alejarse antes de que una masa de barro y agua avanzara sobre edificios y vehículos.

Según medios estatales chinos, el deslizamiento provocó daños en rutas, comunicaciones y suministro eléctrico en sectores cercanos a la frontera. El presidente chino, Xi Jinping, ordenó reforzar las tareas de búsqueda y rescate y pidió reducir al mínimo la cantidad de víctimas.

Las condiciones complican los rescates

Las tareas de rescate se desarrollan en medio de una situación compleja. Según informó el Ejército de Nepal, los helicópteros no podían aterrizar en algunos de los sectores afectados debido a la presencia de agua. Mientras tanto, continúan las tareas para localizar a las personas desaparecidas y determinar el alcance total de los daños.

La causa exacta de la crecida todavía no fue establecida. Nepal atraviesa actualmente la temporada del monzón, período en el que las lluvias intensas suelen provocar inundaciones y deslizamientos de tierra. El país ya había sufrido el año pasado una crecida mortal en el mismo río, que posteriormente fue relacionada con el vaciamiento de un lago glaciar.

El desastre también provocó daños en infraestructura hidroeléctrica, rutas y puentes, con consecuencias sobre el suministro eléctrico en distintas zonas.

O.P.