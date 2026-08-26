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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: pronostican lluvias y nevadas para este miércoles

La jornada tendrá cielo inestable, con lluvias y probabilidad de nevadas. Además, se esperan fuertes vientos del oeste y ráfagas de hasta 87 km/h.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones inestables para este miércoles 26 de agosto en Esquel, con presencia de lluvias y posibilidad de nevadas.

 

Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 3°C. Por la mañana, el pronóstico indica lluvias y nevadas, con una mínima de 1°C.

 

Hacia la tarde se prevén lluvias y una temperatura máxima de 7°C, mientras que durante la noche volverían las condiciones de lluvia y nieve, con unos 4°C.

 

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante toda la jornada.

 

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 32 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h durante la tarde y la noche. El viento predominará del oeste y noroeste.

 

 

 

R.G

 

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