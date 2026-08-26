Esquel: realizarán una charla abierta para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico

El próximo 8 de septiembre, de 9:00 a 12:00 horas, se realizará en Esquel una charla abierta a la comunidad sobre la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).

El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en avenida Fontana 815, y estará orientado a brindar información y herramientas para prevenir la enfermedad y cuidar la salud de niños y familias.

Durante la jornada se abordarán tres ejes principales: la situación epidemiológica y la casuística del SUH en la región, el abordaje clínico de la enfermedad y el control bromatológico de los alimentos de consumo.

También se brindarán pautas relacionadas con la higiene y la manipulación segura de alimentos, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención en los hogares.

La organización y las exposiciones estarán a cargo de equipos del Servicio de Pediatría del Hospital Zonal de Esquel, el Departamento Zonal de Salud Ambiental, Bromatología de la Municipalidad de Esquel y el programa Nutriendo Chubut.

La actividad será abierta a la comunidad y buscará acercar información sobre prevención y cuidados vinculados al SUH.

R.G