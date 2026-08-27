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27 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Equipamiento para Bomberos de Gobernador Costa

El cuartel de Gobernador Costa incorporó seis equipos autónomos de fibra de carbono por 25 millones de pesos. La compra se concretó con un subsidio nacional para reforzar la seguridad operativa. 
Por Redacción Red43

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El pasado sábado 22 de agosto, el cuartel de la Asociación Bomberos Voluntarios de Gobernador Costa concretó la entrega de seis nuevos equipos autónomos destinados a fortalecer y mejorar las condiciones de seguridad del personal del Cuerpo Activo. Las unidades son de fibra de carbono, ofrecen una autonomía de 60 minutos y poseen compatibilidad con la línea Dräger. La incorporación demandó una inversión total de 25 millones de pesos, la cual fue financiada mediante un subsidio a nivel nacional.

 

 

 

La asignación de estos fondos se dio en el marco de la normativa vigente que fija el financiamiento y la distribución de recursos económicos destinados de forma exclusiva a la compra de equipamiento, materiales de protección civil y herramientas para la lucha contra incendios. La actividad institucional de recepción contó con la participación directa de integrantes del Cuerpo Activo y miembros de la Comisión Directiva, quienes acompañaron el acto en las dependencias del cuartel.

 

Desde la institución destacaron que la llegada de este material representa un avance en el compromiso permanente con la seguridad, la protección y la capacitación de los efectivos. La incorporación brinda herramientas fundamentales para afrontar situaciones de emergencia de manera más eficiente. Asimismo, remarcaron que se continúa trabajando para fortalecer los recursos del cuartel, entendiendo que la inversión en el personal se traduce en mayor bienestar para toda la comunidad.

 

 

 

 

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