Murió un hincha de River en el Monumental luego de la eliminación

Un hincha de River, de 68 años, murió este miércoles por la noche en el estadio Monumental, minutos después de la eliminación del equipo frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

El hombre se descompensó en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja. Personal que se encontraba en el lugar comenzó a asistirlo y posteriormente intervino el servicio médico, pero las maniobras de reanimación no lograron revertir la situación.

De acuerdo con la información inicial, el hombre habría sufrido un episodio cardíaco. Una médica constató su fallecimiento en el lugar.

Tras el hecho, intervino la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez y se iniciaron actuaciones por “averiguación de causales de muerte”, con el objetivo de establecer las circunstancias del fallecimiento.

El episodio ocurrió luego del empate 1-1 ante Independiente Santa Fe y la posterior derrota por penales, que dejó a River eliminado de la competencia internacional.

MA