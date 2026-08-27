"Llegar al nacimiento lo más informadas posible": vuelven los talleres para embarazadas

A partir de septiembre, el Servicio de Tocoginecología del Hospital Zonal de Esquel retomará los talleres de preparación para el nacimiento, destinados a embarazadas de Esquel y la zona.

Los encuentros se dictarán en el salón de AJURPE, ubicado al lado del hospital, sobre calle O'Higgins. Serán los primeros y terceros jueves de cada mes, de 13.30 a 15.30 hs, a partir de septiembre, abiertos a todas las embarazadas, familiares y acompañantes que ellas decidan.

Así lo informó Erika Torres, licenciada en Obstetricia del Servicio de Tocoginecología del Hospital Zonal de Esquel: "Principalmente el objetivo de estos talleres es que las mujeres puedan, tanto las mujeres embarazadas como sus familiares, acompañantes, quienes ellas decidan que en este momento estén presentes, puedan llegar al momento del nacimiento lo más informados posible, que sepan con qué se van a encontrar, todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a ir pasando durante su internación".

Los talleres estarán a cargo de un equipo interdisciplinario: licenciadas en Obstetricia, Enfermería de Tocoginecología y de Neonatología, médicas neonatólogas, y profesionales de Nutrición y Psicología."La idea es que sea un espacio integral donde puedan llevarse diferentes herramientas para afrontar el momento tanto del nacimiento como durante todo el embarazo".

Si bien estos encuentros se dictaban hace algunos años en el hospital, fueron suspendidos por la pandemia y la reorganización de los servicios. Ahora se retoman por su importancia en materia de información y comunicación."Los pacientes empiezan a conocer al equipo que las va a atender en ese momento, se despejan un montón de dudas, especialmente en mamás que están transitando su primer embarazo. No quiere decir que mamás que ya tengan 2, 3, 4 embarazos también no se les presenten dudas", explicó Torres.

La convocatoria incluye a todos los CAPS, centros periféricos y hospitales rurales de la zona. Por esa razón, desde el hospital señalaron que es difícil estimar el número total de embarazadas que podrían participar.

En paralelo a los talleres presenciales, el equipo está trabajando en la elaboración de un manual con la misma información para distribuir en los periféricos y hospitales de la zona, destinado a quienes no puedan asistir de forma presencial.

"En paralelo se está trabajando armando un tipo manual con la misma información que se va a dar en los talleres presenciales para que después se pueda distribuir en la zona, en los periféricos y para todas aquellas pacientes que no puedan acceder presencialmente".

Consultada sobre la baja de la natalidad registrada en los últimos años, Torres consideró que es un fenómeno mundial: "Yo creo que es algo que está pasando más a nivel mundial también, hace más o menos menos de 10 años están bajando los nacimientos a nivel mundial, tiene mucho que ver con el acceso a los anticonceptivos, acceso tanto en el sistema público como en el sistema privado, hay más disponibilidad, hay más variedad también de métodos anticonceptivos, también creo que tiene un poco que ver particularmente en este país con temas económicos".Finalmente, recordó que quienes deseen embarazarse o ya estén cursando un embarazo pueden realizar consultas tanto en el hospital como en los centros de salud periféricos, con turno previo.