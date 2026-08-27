Esquel cerró la fase de grupos sin puntos y hoy buscará mantener la categoría

La Selección Mayor de Esquel cerró este miércoles su participación en la fase de grupos del Argentino de Selecciones A con una nueva derrota. Fue 3-2 frente a Mar Chiquita, en el Club Hércules de Corrientes, en un partido en el que el conjunto esquelense volvió a mostrar carácter, pero no pudo quedarse con sus primeros puntos del torneo.

Esquel comenzó arriba en el marcador gracias al gol de Franco Flores. Mar Chiquita reaccionó, dio vuelta el resultado y obligó al conjunto cordillerano a ir nuevamente en busca del partido. En ese tramo apareció Gonzalo González para marcar el 2-2 y devolverle la ilusión al equipo esquelense.

Sin embargo, Mar Chiquita volvió a encontrar el camino al gol y terminó imponiéndose 3-2, dejando a Esquel con tres derrotas en igual cantidad de presentaciones.

El camino en la zona había comenzado frente a Mendoza, vigente campeón y uno de los máximos candidatos del certamen. En el debut, Esquel cayó 3-1 ante el seleccionado mendocino.

En la segunda fecha llegó uno de los partidos más duros y también más crueles del torneo. Esquel sostuvo el cero durante prácticamente todo el encuentro ante Corrientes Capital, pero cuando solo quedaban seis décimas de segundo, el arquero Cristian Lator sacó un remate desde afuera del área que terminó en el ángulo para el 1-0 definitivo.

Con esa derrota, Esquel quedó sin posibilidades de avanzar a los cuartos de final y ya sabía que debía disputar la instancia por la permanencia. La tercera presentación ante Mar Chiquita servía para cerrar la fase y definir el panorama de cara al cruce decisivo.

Ahora empieza otra historia

Este jueves, Esquel se trasladará al Polideportivo Jaime Zapata, en Chaco, para afrontar desde las 16 horas el partido por la permanencia frente a Perito Moreno.

Será un duelo con sabor patagónico y mucho en juego: ambos seleccionados se enfrentarán por mantenerse en la máxima categoría del futsal argentino. Esquel tendrá una última oportunidad para dejar atrás las tres derrotas de la fase de grupos y conseguir el resultado que necesita para continuar entre los mejores seleccionados del país.

El partido será a todo o nada para el conjunto esquelense, que buscará levantar la cabeza y cerrar su participación en el Argentino A con la permanencia asegurada.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), que transmite los partidos del certamen.

A.M.D