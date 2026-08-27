El Campeonato Internacional Patagónico impulsa el turismo y la economía regional

Tras 15 años de espera, el Centro de Actividades de Montaña La Hoya y la ciudad de Esquel recuperan el protagonismo en el deporte invernal al albergar una nueva edición del Campeonato Internacional Infantil Patagónico (CIP – FIS 2026). La competencia, organizada por el Club Andino Esquel (CAE) con el respaldo de la concesionaria Don Otto SA, reunirá del 31 de agosto al 5 de septiembre a la élite del esquí infantil de Argentina y Chile.

Este certamen —el más relevante de Sudamérica en la categoría infantil de la Federación Internacional de Ski— no solo representa un hito deportivo con 15 carreras de esquí alpino y nórdico, sino también un motor económico vital para la comarca.

IMPACTO TURÍSTICO Y LOGÍSTICO

Inyección de visitantes: La llegada de 260 atletas federados y 55 entrenadores reactiva la plaza turística, proyectando una afluencia superior a los 600 visitantes entre delegaciones, familias y equipos técnicos durante toda la semana.

Ocupación hotelera y gastronómica: Las delegaciones se hospedarán en diversos establecimientos turísticos de Esquel, con logística de almuerzos en el Refugio del CAE en La Hoya y cenas en las instalaciones de la Sociedad Rural de Esquel.

Despliegue operativo: Más de 50 integrantes del Club Andino Esquel junto a personal técnico trabajan en la infraestructura de montaña, logística y transporte.

Sostenimiento institucional y comunitario: Las gestiones para el retorno del certamen comenzaron en 2022 y se concretaron a fines del año pasado tras la nominación oficial de la FASA y la FIS. La realización de un evento de tal magnitud es fruto del trabajo articulado entre el sector público y privado. El CAE destaca el acompañamiento clave del Gobierno del Chubut, Chubut Deportes, el Ministerio de Turismo, las municipalidades y secretarías de deporte de Esquel y Trevelin, las Fuerzas Armadas, Bomberos Voluntarios, entidades sociales como la Sociedad Rural y el Rotary Club, y numerosos comercios locales.

Con esta novena edición local desde su histórico inicio en 1975, Esquel reafirma su tradición de montaña y demuestra la capacidad organizativa de la región para albergar eventos internacionales que generan trabajo, visibilidad y un sostenido movimiento turístico.