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Por Redacción Red43

Myly Gonzalez se enfrentará a Belén Otero en Esquel

Una nueva contienda de boxeo tendrá lugar en octubre. Los detalles.
Por Redacción Red43

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Ya está confirmada la rival de Yuliana "Myly" González para el evento boxístico denominado "Copa Interprovincial 2026".

 

Dicha contienda se realizará el próximo 9 de octubre en el Gimnasio Municipal de Esquel.

 

En la categoría 54 kg, la esquelense Myly enfrentará a la bonaerense Belén Otero.

 

La joven es representante del "Romano Boxing Club" de Florencio Varela.

 

También ya está cerrada la esperada pelea entre Aicon "El Perezoso" Jara, de nuestra ciudad, y el rionegrino Rodrigo "El Gauchito" Guajardo.

 

Una nueva velada para los amantes del deporte y para que los jóvenes exponentes locales sigan probando su fuerza y capacidad a nivel nacional.

 

SL

 

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