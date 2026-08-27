Myly Gonzalez se enfrentará a Belén Otero en Esquel

Ya está confirmada la rival de Yuliana "Myly" González para el evento boxístico denominado "Copa Interprovincial 2026".

Dicha contienda se realizará el próximo 9 de octubre en el Gimnasio Municipal de Esquel.

En la categoría 54 kg, la esquelense Myly enfrentará a la bonaerense Belén Otero.

La joven es representante del "Romano Boxing Club" de Florencio Varela.

También ya está cerrada la esperada pelea entre Aicon "El Perezoso" Jara, de nuestra ciudad, y el rionegrino Rodrigo "El Gauchito" Guajardo.

Una nueva velada para los amantes del deporte y para que los jóvenes exponentes locales sigan probando su fuerza y capacidad a nivel nacional.

SL