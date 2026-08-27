ANSES adelantó cuándo cobraría la AUH en septiembre: ¿qué día te toca?

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán una nueva actualización en sus ingresos durante septiembre. Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el próximo calendario, ya se conocen las fechas tentativas en las que se acreditarían los pagos.

El cronograma se organiza, como ocurre habitualmente, de acuerdo con el último número del DNI del titular. Sin embargo, las fechas todavía tienen carácter provisorio y deberán ser confirmadas oficialmente por el organismo.

De acuerdo con el esquema que se maneja actualmente, los pagos comenzarían el martes 8 de septiembre y se extenderían hasta el lunes 21:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Estas fechas son una referencia anticipada y podrían modificarse hasta que ANSES publique el calendario definitivo.

AUH: cuánto se cobraría en septiembre

Además del cronograma, otro de los datos que genera expectativa es el nuevo monto de la prestación.

La actualización correspondiente a septiembre se calcula tomando como referencia la inflación de julio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC marcó una variación del 2,1%, porcentaje que se utilizaría para actualizar las prestaciones.

Con ese incremento, los valores estimados serían:

AUH general y Asignación por Embarazo (AUE): $154.015 por hijo o embarazo.

AUH por hijo con discapacidad: $501.487.

Los montos son estimativos hasta tanto ANSES oficialice los valores definitivos.

En el caso de la AUH, el monto informado corresponde al valor total de la asignación. El esquema de pago contempla una acreditación mensual y un porcentaje que queda sujeto al cumplimiento de los requisitos vinculados con la Libreta AUH.

Los extras que pueden recibir las familias

La AUH también puede complementarse con distintas prestaciones destinadas a la alimentación y al cuidado de niños y niñas.

Entre ellas se encuentra la Prestación Alimentar, destinada a familias con hijos de hasta 17 años y a titulares de la Asignación por Embarazo. Los montos vigentes son:

Un hijo o titular de AUE: $72.250.

Dos hijos: $113.299.

Tres o más hijos: $149.425.

También continúa el Complemento Leche correspondiente al Plan 1000 Días. Este beneficio acompaña la alimentación durante la primera infancia y, para quienes reciben AUH, corresponde por cada hijo hasta el mes en que cumple 3 años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Para septiembre, el monto estimado del Complemento Leche rondaría los $58.091, aunque este valor también deberá ser confirmado.

Por otra parte, existe la Asignación por Cuidado de Salud Integral, un beneficio de pago anual destinado a titulares de AUH con hijos durante sus primeros tres años de vida. El monto equivale al valor de la AUH o de la AUH por hijo con discapacidad, según corresponda.

AMD