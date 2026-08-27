El Campeonato Internacional Infantil Patagónico reunirá a 260 atletas en Esquel

La Hoya volverá a ser escenario del Campeonato Internacional Infantil Patagónico (CIP-FIS), que reunirá a aproximadamente 260 atletas y 55 entrenadores entre el lunes 31 de agosto y el sábado 5 de septiembre.

La competencia, considerada una de las más importantes de la categoría infantil de la Federación Internacional de Ski (FIS), contará con la participación de clubes federados de Argentina y Chile, además de delegaciones invitadas de España y Guatemala.

Durante seis jornadas se desarrollarán 15 carreras de esquí alpino y esquí nórdico. Los participantes llegarán desde distintas provincias argentinas y regiones de Chile para competir en La Hoya, mientras que se estima que el evento generará la llegada de más de 600 visitantes a Esquel durante toda la semana.

El Campeonato Internacional Infantil Patagónico regresará a La Hoya después de 15 años. La última edición realizada en Esquel fue en 2011, también organizada por el Club Andino Esquel. La ciudad fue sede anteriormente en 1975, 1979, 1983, 1992, 1998 y 2004.

El CIP-FIS se disputa anualmente y alterna su organización entre clubes federados de la Patagonia de Argentina y Chile. Su primera edición se realizó en 1968 por iniciativa del Club Andino Bariloche y el Club Andino Osorno.

En esta oportunidad estarán presentes 20 clubes argentinos y ocho chilenos, además de los invitados internacionales. Entre los participantes se encuentran el Club Andino Bariloche, Club Argentino de Ski, Club de Esquí Las Leñas, Club Andino Villa La Angostura, Club Neuquino de Esquí, Club Andino Ushuaia y el Club Andino Esquel. Por Chile participarán, entre otros, Ski La Parva, Club Deportivo Universidad Católica, Club Andino Osorno y Club Andino Punta Arenas.

La inauguración del campeonato será el lunes 31 de agosto a las 18:00 horas en el Gimnasio Municipal de Esquel. A partir del martes comenzarán las competencias en La Hoya y continuarán hasta el fin de semana.

R.G