La lluvia se adueñó de la semana y este jueves no será la excepción

Después de un fin de semana con sol y temperaturas agradables, el invierno volvió con fuerza a la Comarca Andina. El martes y el miércoles estuvieron marcados por las lluvias, que se extendieron durante buena parte de ambas jornadas, y este jueves comienza nuevamente con precipitaciones.

El arranque del día es frío, aunque los registros horarios no muestran temperaturas bajo cero durante el día.

Una mañana fría que irá ganando algunos grados

Durante las primeras horas, el termómetro se mantiene cerca de los 4°C. Hacia las 11, la temperatura podría subir hasta los 7°C, mientras que el máximo previsto aparece durante las primeras horas de la tarde, con unos 9°C.

El viento del oeste tendrá presencia durante buena parte del día, aunque los registros horarios no anticipan un escenario de viento particularmente intenso en la zona. Las ráfagas podrían ubicarse alrededor de los 30 a 43 km/h, con los valores más altos durante la tarde.

La nubosidad irá en aumento con el correr de las horas y las precipitaciones podrían aparecer de manera intermitente. Los registros horarios proyectan lluvias débiles durante distintos momentos, con intensidades que podrían acercarse a 0,8 mm por hora hacia la tarde.

La noche vuelve a posibilitar la nieve en las alturas

El dato que marca una diferencia respecto de las primeras horas aparece hacia la noche. El pronóstico oficial mantiene una alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados estimados de entre 30 y 50 mm durante el período de vigencia, aunque localmente podrían ser superiores.

Además, no se descarta que la precipitación pueda presentarse como nieve en las zonas más elevadas. La evolución de la isoterma de 0°C también ayuda a entender esta posibilidad. Durante el día se ubica aproximadamente entre los 1.000 y 1.300 metros, por lo que la forma de la precipitación puede variar de acuerdo con la altura.

Para la noche se espera que continúen las precipitaciones, con una temperatura cercana a los 5°C según la evolución horaria y una disminución del viento respecto de la tarde.

Así, después de dos jornadas marcadas por la lluvia, la Comarca Andina encara otro día de invierno bien presente. Y mientras en las localidades el agua seguirá siendo la protagonista, la altura vuelve a quedar atenta a la posibilidad de nieve.

O.P.