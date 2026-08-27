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27 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Parque Los Alerces: corte total en Ruta 71 por socavón

El colapso del terreno dejó intransitable el trayecto entre Cume Hue y la Seccional Arrayanes. Las autoridades interrumpieron la circulación de vehículos y piden evitar el ingreso a la zona. 
Por Redacción Red43

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El deterioro del terreno a causa de las intensas precipitaciones de lluvia y nieve causó la formación de un socavón sobre la calzada dentro del Parque Nacional Los Alerces en la noche del miércoles 26. La pérdida de sustentación del suelo y el daño en la estructura del camino llevaron a las autoridades del área protegida a disponer el cierre total del paso para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Provincial 71.

 

La interrupción del tránsito se focaliza en el tramo comprendido entre el sector de Cume Hue y la Seccional Arrayanes. El hundimiento de la calzada genera un riesgo severo para la circulación, por lo que se determinó la clausura preventiva del trayecto afectado hasta que se puedan garantizar las condiciones mínimas de seguridad vial.

 

 

 

Se encuentra en el lugar personal de AVP JZNO evaluando la situación, se mantendrá la interrupción de la Ruta hasta nuevo aviso.

 

Desde los organismos de prevención y seguridad solicitaron a los automovilistas no desplazarse hacia ese punto del parque, respetar de manera estricta los controles dispuestos en los accesos y consultar los reportes oficiales sobre el estado de los caminos antes de planificar un traslado por la zona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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