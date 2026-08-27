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27 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Capacitación para prestadores en Los Alerces

El encuentro abordará la nueva Reglamentación Res. 62/2025 para la inscripción de servicios turísticos. Se dictará el viernes 11 de septiembre en Trevelin. 
Por Redacción Red43

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Parque Nacional Los Alerces y el Municipio de Trevelin convocan a una jornada de capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos. La actividad estará centrada en los detalles del proceso de inscripción y los requerimientos fijados por la Reglamentación Res. 62/2025.

 

 

 

El encuentro se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre, en el horario de 10:00 a 12:30 horas. La cita es en la Sala de Situación del edificio principal de la Municipalidad de Trevelin, ubicado sobre la Avenida Costanera Raúl Ricardo Alfonsín S/N.

 

Quienes requieran obtener más información sobre la jornada pueden realizar sus consultas por correo electrónico a apenalva@apn.gob.ar o mediante comunicación telefónica al +54 9 2926 45-1199.

 

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