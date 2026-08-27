Capacitación para prestadores en Los Alerces

Parque Nacional Los Alerces y el Municipio de Trevelin convocan a una jornada de capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos. La actividad estará centrada en los detalles del proceso de inscripción y los requerimientos fijados por la Reglamentación Res. 62/2025.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre, en el horario de 10:00 a 12:30 horas. La cita es en la Sala de Situación del edificio principal de la Municipalidad de Trevelin, ubicado sobre la Avenida Costanera Raúl Ricardo Alfonsín S/N.

Quienes requieran obtener más información sobre la jornada pueden realizar sus consultas por correo electrónico a apenalva@apn.gob.ar o mediante comunicación telefónica al +54 9 2926 45-1199.