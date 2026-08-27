El Banco del Chubut amplía su presencia en la Comarca Andina

El Banco del Chubut y Lago Puelo dieron un paso adelante en el acuerdo para que la entidad sea agente financiero del Municipio, mientras profundiza su presencia en El Bolsón, donde ya funciona una sucursal inaugurada hace pocos meses. Las dos situaciones fueron parte de reuniones mantenidas esta semana entre representantes de la entidad y los intendentes de ambas localidades.

El convenio con Lago Puelo

El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, mantuvo una reunión de trabajo con integrantes del directorio del Banco del Chubut para abordar los términos de un Convenio de Vinculación de Agente Financiero para el Municipio.

La propuesta contempla que el banco se encargue de distintos servicios relacionados con la administración financiera municipal. Entre ellos se encuentran la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones, el pago de haberes a empleados municipales, el pago a proveedores y contratistas y la administración de las cuentas bancarias del Municipio y sus organismos.

El acuerdo también incluye la posibilidad de desarrollar herramientas de financiamiento y líneas de crédito para empleados municipales, emprendedores, comerciantes, productores, prestadores de servicios y micro, pequeñas y medianas empresas.

El convenio establece una vigencia de diez años, con la posibilidad de una prórroga por otros cinco años, según las condiciones previstas.

Fernández pidió ampliar el banco en Lago Puelo

Durante el encuentro, el intendente de Lago Puelo también planteó la necesidad de ampliar y modernizar la entidad bancaria que funciona en la localidad. El pedido fue recibido por el directorio del Banco del Chubut, que manifestó su disposición a analizar la propuesta. La intención está vinculada con mejorar la infraestructura y los servicios disponibles para las operaciones bancarias en Lago Puelo.

El convenio contempla además acciones de cooperación institucional, asistencia técnica y educación financiera.

En El Bolsón

En El Bolsón, el Banco del Chubut cuenta con una sucursal que comenzó a funcionar hace pocos meses. El intendente Bruno Pogliano recibió al directorio completo de la entidad para conversar sobre las perspectivas del banco en la localidad y las posibilidades de seguir ampliando su presencia.

Tras el encuentro, Pogliano agradeció la confianza depositada en El Bolsón para la instalación de la sucursal y planteó la importancia de contar con más servicios bancarios para vecinos y sectores vinculados con la actividad económica local.

La reunión sirvió así para evaluar el funcionamiento y las perspectivas de la entidad en una localidad donde su presencia física es todavía reciente.

O.P.