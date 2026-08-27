UOCRA destacó el modelo de Chubut para recuperar obras del Pro.Cre.Ar.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, mantuvo una reunión con el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, quien destacó el modelo implementado por la Provincia para reactivar con recursos propios el desarrollo urbanístico del ex Pro.Cre.Ar. de Trelew, convirtiendo a Chubut en la primera provincia del país en retomar una obra de estas características.

Del encuentro participaron también el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el fiscal de Estado, Andrés Meiszner; el secretario seccional de UOCRA Puerto Madryn-Trelew, Javier Moya; y el secretario de Organización y Gremial de la organización sindical, Rubén Pronotti.

Durante la reunión, las autoridades provinciales y los representantes de la UOCRA analizaron el proceso que permitió destrabar y poner nuevamente en marcha la construcción de las 204 viviendas en Trelew, una obra que había quedado paralizada y que, a partir de la decisión del Gobierno Provincial de asumir su continuidad, actualmente genera más de 250 puestos de trabajo vinculados directamente con el sector de la construcción.

Un modelo para replicar en otras provincias

A partir de la experiencia desarrollada en Chubut, Torres y Martínez acordaron conformar una mesa de trabajo para que representantes nacionales de la UOCRA puedan conocer en profundidad los aspectos técnicos, financieros y administrativos que hicieron posible alcanzar el acuerdo para recuperar el proyecto.

El objetivo será analizar el mecanismo aplicado por la Provincia y evaluar alternativas para replicar experiencias similares en otros puntos del país donde existen desarrollos habitacionales que permanecen inconclusos.

La finalización del ex Pro.Cre.Ar. representa una inversión provincial de $23.656 millones y permitirá completar un complejo de 204 unidades habitacionales. Una vez terminadas, las viviendas estarán destinadas a integrantes de la Policía del Chubut, docentes y trabajadores del sistema público de salud.

De esta manera, la Provincia logró recuperar una obra que había quedado detenida tras la paralización de la obra pública nacional, avanzando con recursos propios para brindar soluciones habitacionales y, al mismo tiempo, recuperar puestos de trabajo en uno de los sectores más afectados por la suspensión de proyectos de infraestructura.

Chubut, pionera en acuerdos para recuperar obras

Durante la reunión también se destacó como antecedente el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), mecanismo a través del cual Chubut logró compensar deudas existentes con el Gobierno Nacional mediante la ejecución provincial de obras que originalmente correspondían a Nación.

Este esquema permitió que la Provincia pudiera hacerse cargo de proyectos estratégicos de infraestructura vial que se encontraban demorados o paralizados, compensando esas inversiones con obligaciones que Chubut mantenía con el Estado Nacional.

A partir de este mecanismo, el Gobierno Provincial pudo avanzar con la finalización de la Doble Trocha Trelew-Puerto Madryn, ejecutar reparaciones sobre la Ruta Nacional N° 40 y avanzar con la licitación de la Autovía Trelew-Rawson, entre otras intervenciones.

Tanto la experiencia del ex Pro.Cre.Ar. como los acuerdos alcanzados a través del REOR forman parte de una misma política impulsada por el Gobierno del Chubut para encontrar mecanismos que permitan recuperar obras paralizadas, sostener puestos de trabajo y garantizar que las inversiones en infraestructura se traduzcan en soluciones concretas para los chubutenses.