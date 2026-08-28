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28 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El truco casero para eliminar el moho del baño y dejar las juntas como nuevas

Las manchas negras suelen aparecer en la silicona de la bañadera y las juntas de los azulejos por la humedad. Una mezcla sencilla con productos que suelen estar en casa puede ayudar a removerlas.
Por Redacción Red43

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El moho en el baño es una de esas manchas que pueden volver una y otra vez, especialmente en sectores donde la humedad permanece durante mucho tiempo. Las juntas de los azulejos, las esquinas de la bañadera y la silicona suelen ser algunos de los lugares más afectados.

 

Aunque mantener el baño limpio y ventilado ayuda a reducir su aparición, en algunos casos las manchas negras persisten. Para intentar removerlas, existe una preparación casera a base de vinagre blanco, bicarbonato de sodio y agua tibia.

 

Cómo preparar la mezcla

Para elaborar la solución se necesitan:

 

  • 1/4 de agua tibia
  • 3/4 de vinagre blanco
  • 2 cucharadas de bicarbonato de sodio

 

La preparación se coloca en una botella con rociador. Al incorporar el bicarbonato al vinagre puede producirse efervescencia, por lo que conviene hacerlo con cuidado y no cerrar ni agitar la botella mientras la mezcla esté liberando gas.

 

Cómo aplicar el truco contra el moho

Una vez preparada la solución, se pulveriza sobre las zonas donde aparecen las manchas, especialmente en la silicona de la bañadera y las juntas de los azulejos. Luego se deja actuar durante unos 20 minutos. Después, se frota suavemente con un cepillo de cerdas suaves para ayudar a desprender los restos de moho.

 

Finalmente, se enjuaga la superficie con agua limpia para retirar los residuos de la preparación.

 

 

La humedad, el principal problema

Más allá de la limpieza puntual, mantener el baño ventilado y reducir la humedad resulta importante para evitar que el moho vuelva a instalarse.

 

Si las manchas reaparecen rápidamente, se extienden o afectan materiales porosos, puede ser necesario revisar si existe un problema de filtración o exceso de humedad que esté favoreciendo su aparición.

 

 

O.P.

 

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