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03 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Lunes frío, mayormente nublado y con ráfagas de hasta 50 km/h en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 8 °C y por la tarde se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 3 de agosto una jornada estable en Esquel, con cielo mayormente nublado durante todo el día. 

 

La temperatura mínima será de 1 °C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 8 °C durante la tarde. En la madrugada se esperan 2 °C y hacia la noche la temperatura volverá a descender hasta los 2 °C. 

 

En cuanto al viento, durante la mañana soplará del oeste entre 13 y 22 km/h. Por la tarde aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche disminuirá nuevamente, con viento del noroeste de entre 7 y 12 km/h. 

 

El lunes estará marcado por la nubosidad persistente, el frío y un incremento del viento durante la tarde. 

 

 

 

R.G

 

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