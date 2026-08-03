Lunes frío, mayormente nublado y con ráfagas de hasta 50 km/h en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 3 de agosto una jornada estable en Esquel, con cielo mayormente nublado durante todo el día.

La temperatura mínima será de 1 °C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 8 °C durante la tarde. En la madrugada se esperan 2 °C y hacia la noche la temperatura volverá a descender hasta los 2 °C.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará del oeste entre 13 y 22 km/h. Por la tarde aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche disminuirá nuevamente, con viento del noroeste de entre 7 y 12 km/h.

El lunes estará marcado por la nubosidad persistente, el frío y un incremento del viento durante la tarde.

R.G