Con extrema precaución, rehabilitan la RN 260 entre Lago Blanco y el límite con Chile

Vialidad Nacional informó que desde las 08:00 hs de este lunes 03/08/2026 se rehabilita la circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional N°260.

El comunicado se refiere al tramo que va desde el empalme con la Ruta Nacional N° 40, en Lago Blanco, hasta el límite con Chile.

Según el comunicado oficial de transitabilidad emitido a las 07:35 hs, la ruta estará habilitada pero "con extrema precaución y portación obligatoria de cadenas".

El organismo detalló que la calzada de ripio aún presenta sectores con nieve y hielo, y que las banquinas se encuentran cubiertas de nieve.

Por ese motivo, los equipos viales continúan trabajando en el despeje de la ruta.Desde Vialidad Nacional recordaron a los conductores consultar el estado de rutas antes de viajar y circular con precaución debido a las condiciones invernales en la zona cordillerana de Chubut.

Atención al usuario



Para más información, Vialidad Nacional atiende de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs a través de los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073, o por mail a atencionalusuario@vialidad.gob.ar.



También se puede consultar el estado actualizado de rutas en www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.