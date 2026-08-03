Jardines Maternales Municipales: así será el funcionamiento hoy

03 de Agosto de 2026
sociedad |
Debido a razones operativas, algunos sectores de los Jardines Maternales Municipales no tendrán clases este lunes en Esquel.
El Jardín Maternal N° 2414 - Sector "Chispitas" no tendrán clases.
-Sala chica de 1 año TURNO MAÑANA
-Sala grande de 1 año TURNO MAÑANA
-Sala de bebés TURNO TARDE
-Sala grande de 1 año TURNO TARDE
Las demás salas y sectores funcionan con normalidad.
En tanto, en el Jardín N°2403, la sala de bebés del turno mañana sector Rincón de Luz (Barrio Matadero) NO TIENE CLASES.
El resto de las salas y sectores funcionan con normalidad.
SL
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