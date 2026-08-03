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03 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Jardines Maternales Municipales: así será el funcionamiento hoy

Algunos sectores no tendrán clases el día de hoy, y otros ratifican su funcionamiento. El informe de las autoridades.
Por Redacción Red43

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Debido a razones operativas, algunos sectores de los Jardines Maternales Municipales no tendrán clases este lunes en Esquel.

 

El Jardín Maternal N° 2414 - Sector "Chispitas" no tendrán clases.

 

-Sala chica de 1 año TURNO MAÑANA
-Sala grande de 1 año TURNO MAÑANA
-Sala de bebés TURNO TARDE
-Sala grande de 1 año TURNO TARDE

 


Las demás salas y sectores funcionan con normalidad.

 

En tanto, en el Jardín N°2403, la sala de bebés del turno mañana sector Rincón de Luz (Barrio Matadero) NO TIENE CLASES.

 

El resto de las salas y sectores funcionan con normalidad.

 

SL

 

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