Jardines Maternales Municipales: así será el funcionamiento hoy

Debido a razones operativas, algunos sectores de los Jardines Maternales Municipales no tendrán clases este lunes en Esquel.

El Jardín Maternal N° 2414 - Sector "Chispitas" no tendrán clases.

-Sala chica de 1 año TURNO MAÑANA

-Sala grande de 1 año TURNO MAÑANA

-Sala de bebés TURNO TARDE

-Sala grande de 1 año TURNO TARDE



Las demás salas y sectores funcionan con normalidad.

En tanto, en el Jardín N°2403, la sala de bebés del turno mañana sector Rincón de Luz (Barrio Matadero) NO TIENE CLASES.

El resto de las salas y sectores funcionan con normalidad.

SL