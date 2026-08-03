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Por Redacción Red43

La lluvia azotó el tramo de la Ruta Nacional N° 259 Esquel - Trevelin

Las banquinas se encuentran inestables, con barro y agua, y se advirtió por animales sueltos sobre la cinta asfáltica, y la nieve va a volver durante la jornada.
Por Redacción Red43

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El primer parte de rutas en Chubut remarca la precaución en la Ruta Nacional N° 259 por lluvia y banquinas inestables.

 

Vialidad Nacional difundió este lunes a las 08:00 hs el primer parte del Plan Invernal para rutas nacionales en Chubut.

 

En la Ruta N° 259, tramo Esquel - Trevelin, se reporta calzada mojada por lluvia y presencia de agua en algunos sectores.

 

Las banquinas se encuentran inestables, con barro y agua, y se advirtió por animales sueltos sobre la cinta asfáltica.

 

El parte también indica viento leve y lloviznas en la zona.

 

Equipos de Vialidad Nacional realizan recorridos preventivos.

 

Ante este escenario, el organismo solicita transitar con precaución.

 

Para consultar el estado actualizado de todas las rutas nacionales en la provincia: argentina.gob.ar

 

SL

 

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