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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Taller de compost en Trevelin: capacitarán para nutrir la tierra de forma natural

En la localidad de Trevelin se ofrecerá un taller gratuito de compostaje destinado a quienes buscan cuidar la tierra de sus huertas y jardines. Se realizará en el mes de septiembre y contará con cupos limitados.
Por Redacción Red43

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Bajo la consigna "Planta sana in Solum sano", invitan a participar de una jornada de formación sobre elaboración de compost en Trevelin. La actividad será gratuita y requiere inscripción previa debido a los cupos limitados.

 

El próximo jueves 3 de septiembre se llevará a cabo un Taller de elaboración de Compost destinado a vecinos interesados en aprender a nutrir la tierra de sus huertas o jardines de manera natural. La capacitación comenzará a las 14:30 horas y se desarrollará en el espacio "Vive La Huerta", ubicado en el Hospital Rural de Trevelin, sobre la Avenida San Martín 995.

 

 

 

La propuesta busca promover el cuidado del suelo y prácticas sustentables para el cultivo local. Si bien la entrada es libre y gratuita, la organización informó que las vacantes son limitadas, por lo que es obligatorio realizar una inscripción previa antes de la fecha del encuentro.

 

Los interesados en recibir más información o asegurar un lugar en la actividad deben comunicarse telefónicamente con Luján Silva al 2945 593245. La jornada cuenta con la organización conjunta de INTA Trevelin, Cecain, Vive la Huerta y El Huerto del Club de Héroes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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