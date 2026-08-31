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31 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Epuyén ya vive la cuenta regresiva para su 118° aniversario

La celebración por el aniversario de Epuyén comenzará este lunes con una noche de música y danzas. El martes habrá desfile y acto protocolar.
Por Redacción Red43

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Epuyén se prepara para celebrar su 118° aniversario con una agenda que comenzará este lunes 31 de agosto con una vigilia en el Gimnasio Municipal. Habrá música, danzas folclóricas y artistas invitados para recibir el 1° de septiembre. La actividad comenzará a las 19 hs, y tendrá entrada libre y gratuita.

 

Durante la noche se presentarán Grupo Arcadia, los grupos de danza folclórica Pellú Purrum, alumnos del Centro de Estudios Cordilleranos, Grupo Ajurpe, además de Juan Muñoz junto a su acordeón, Juan Ñanculeo, Lio Cardagan, Amiel Lecanda y Contramarca, conjunto proveniente de Río Pico.

 

También habrá servicio de buffet.

 

 

Los festejos continúan el martes

El aniversario de Epuyén se conmemora este martes 1° de septiembre de 2026. Debido a las condiciones climáticas, se modificó la ubicación prevista para algunas de las actividades.

 

La concentración para el desfile será en la Plaza Abelardo Epuyén, mientras que el acto protocolar tendrá lugar en el Gimnasio Municipal de Epuyén. El inicio está previsto para las 11 hs.

 

De esta manera, la localidad comenzará a despedir agosto con una noche de celebración y recibirá septiembre con los actos previstos por su 118° aniversario.

 

 

O.P.

 

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