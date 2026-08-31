La comedia argentina más vista del año se proyecta esta noche en Esquel

Este lunes, a las 21 horas, el Cine Municipal te espera para disfrutar de "Yo, Narciso", la nueva película protagonizada por Natalia Oreiro y Adrián Suar, con dirección del propio Suar.

Una función para compartir en pantalla grande, con humor, romance y una mirada muy actual sobre los vínculos.

La película trata de Rocío Flores (Oreiro) es profesora universitaria de sociología y está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno.

Para estudiar el fenómeno desde adentro, elige como caso a Máximo Rey (Suar), un carismático y vanidoso cirujano plástico.

Con una identidad falsa, se hace pasar por paciente para analizarlo sin ser descubierta.

Pero lo que empieza como un experimento académico se descontrola cuando él se enamora de ella. Una comedia de enredos que satiriza la obsesión por la imagen, el ego y la necesidad de validación en tiempos de redes sociales.

La película, estrenada el 13 de agosto de 2026, lleva más de 240 mil espectadores y es la más taquillera del cine nacional este año.

Completan el elenco Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Eleonora Wexler y la participación especial de Moria Casán.

La cita es hoy, 21 hs. en el Cine Municipal. Entradas disponibles en Belgrano 330.