Ataque brutal: Una mujer roció con nafta a una trabajadora de una panadería

Una trabajadora de 27 años denunció haber sido víctima de un grave ataque en una panadería de El Bolsón, donde, según su declaración, una mujer la roció con nafta e intentó prenderla fuego. La víctima consiguió salir del comercio y pedir ayuda, mientras que la presunta agresora fue localizada poco después por personal policial.

El hecho ocurrió este fin de semana en un comercio ubicado sobre calle Azcuénaga al 100 y fue advertido a través del sistema 911 RN Emergencias. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 12° constataron la situación y comenzaron con las actuaciones correspondientes.

La víctima fue trasladada al hospital

Luego del ataque, la trabajadora recibió asistencia y fue trasladada al hospital, donde permaneció en observación. Posteriormente realizó la denuncia que dio inicio a la investigación judicial.

Según la información incorporada a la causa, las dos mujeres no se conocían previamente.

Mientras avanzaban las primeras diligencias, efectivos policiales localizaron a la presunta agresora en inmediaciones de las calles Sarmiento, Hernández y Larrea.

La causa fue recaratulada como tentativa de homicidio

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la investigación fue recaratulada como homicidio en grado de tentativa. La Justicia busca establecer cómo ocurrió el ataque y determinar las circunstancias que llevaron al episodio.

Durante las diligencias, personal del Gabinete de Criminalística secuestró entre las pertenencias de la mujer seis encendedores y una caja con fósforos. Estos elementos fueron incorporados a la causa para realizar las pericias correspondientes.

La presunta agresora fue evaluada por profesionales de Salud Mental y quedó internada en el hospital, con custodia policial, mientras la Justicia analiza las próximas medidas dentro de la investigación.

Las actuaciones continúan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de reunir elementos que permitan esclarecer el episodio ocurrido en la panadería de El Bolsón.

O.P.