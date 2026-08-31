"Ellos no fueron superiores como para llevarse los tres puntos"

El refuerzo de Fontana analizó el desempeño del equipo en el Torneo Regional Federal Amateur. Pese a la derrota, destacó la actitud del plantel y remarcó que, a pesar de las diferencias con rivales de otra categoría, el grupo dejó en claro que no está lejos de ese nivel.

Fontana de Trevelin disputó un exigente encuentro en el marco del Torneo Regional Federal Amateur, dejando sensaciones encontradas en el plantel conducido por su cuerpo técnico. Tras el partido, Julián Mielgo, una de las incorporaciones del club para esta competencia, compartió sus impresiones y analizó las claves del compromiso.

FALTA DE EFICACIA EN LOS MOMENTOS DECISIVOS

El defensor reconoció que al equipo le costó acomodarse en los primeros minutos aunque remarcó que tuvieron las opciones más claras antes de sufrir los goles del rival:

"Nos costó el principio, no pudimos hacer pie. Tuvimos las más claras al principio, erramos dos o tres goles. En estos partidos, cuando no convertís, sabés que en la primera que ellos llegan te convierten", señaló Mielgo.

Los dos tantos tempraneros pegaron duro en el conjunto de Trevelin, pero el equipo logró sobreponerse y buscar la remontada durante el complemento.

A pesar del resultado adverso, Mielgo fue categórico al evaluar el desarrollo del juego:

"Creemos que ellos tampoco fueron superiores como para llevarse los tres puntos", asimismo, hizo hincapié en la diferencia de jerarquía o preparación de ciertos rivales del torneo, pero valoró el esfuerzo colectivo:

"Sabemos que por ahí ellos están un escaloncito arriba que el fútbol nuestro, donde la mayoría de sus jugadores son pagos y es otro tipo de fútbol. Pero nosotros, con nuestras armas, tuvimos oportunidades para llevarnos quizás un empate".

TRANQUILIDAD POR LA ACTITUD

De cara a lo que viene en el certamen regional, el refuerzo de Fontana prefirió quedarse con la entrega de sus compañeros y el margen de mejora de cara a las siguientes fechas:

"Nos deja tranquilos la actitud del equipo. Más allá de que quizás fueron un poquito superiores, tampoco estamos tan lejos".

El torneo recién empieza para Fontana de Trevelin, que buscará ajustar los detalles en la definición y dar vuelta la página en su próximo compromiso.