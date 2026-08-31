Lluvia, frío y nieve en altura para despedir agosto

El último día de agosto comienza en la Comarca Andina con ambiente frío y precipitaciones intermitentes, después de un fin de semana marcado por las lluvias y las nevadas en altura. La jornada tendrá algunos cambios entre la mañana y la tarde, pero el momento para prestar mayor atención será la noche, cuando se espera un aumento de la intensidad de la nevada.

Durante las primeras horas, las temperaturas se mantienen entre 2° y 3°, con cielo cargado y precipitaciones débiles. El ambiente seguirá húmedo y frío, aunque sin valores bajo cero en la evolución horaria prevista.

A medida que avance la mañana, el termómetro irá subiendo lentamente. Cerca del mediodía se esperan alrededor de 4°, mientras que la máxima de la jornada podría ubicarse en torno a los 6° durante la tarde. Será el momento relativamente menos frío del día, aunque el viento del oeste irá ganando presencia.

Las ráfagas, que durante la mañana pueden rondar los 25 a 30 km/h, aumentarán hacia la tarde y podrían acercarse a los 40 km/h. Esto hará que la temperatura se perciba más baja, especialmente en espacios abiertos y al momento de realizar actividades al aire libre.

La lluvia irá ganando presencia

Las precipitaciones aparecen distribuidas a lo largo de buena parte del día, con registros horarios que se intensifican hacia la tarde y especialmente durante la noche. No se trata de una jornada completamente lluviosa de principio a fin, sino de un escenario húmedo que irá cambiando en intensidad.

La evolución de la nubosidad también acompaña este panorama. Mientras durante algunas horas aparecen claros parciales, hacia la noche aumenta nuevamente la cobertura y el escenario se vuelve más propicio para las nevadas.

La isoterma de 0°, que comienza alrededor de los 600 metros, asciende durante la tarde hasta aproximadamente los 1.100 metros. Esto ayuda a explicar la diferencia que puede observarse entre los valles y las zonas más elevadas: durante buena parte del día la precipitación puede presentarse como lluvia en las áreas bajas, mientras la nieve permanece principalmente en altura.

La noche cambia el escenario

El dato más importante para el cierre de agosto aparece después de la tarde. Para la noche se prevé un nuevo descenso de la temperatura, con valores cercanos a 1°, mientras la isoterma de 0° vuelve a bajar hasta unos 820 metros.

A esto se suma una alerta amarilla por nevadas para la noche. El pronóstico oficial anticipa nevadas persistentes de intensidad variable, con acumulaciones estimadas de 15 a 30 centímetros, que podrían ser superiores de manera puntual. En las zonas más bajas no se descarta que parte de la precipitación continúe presentándose como lluvia.

Por eso, el cierre de agosto tendrá un comportamiento diferente al de las primeras horas. La mañana transcurrirá entre frío y lluvias, la tarde alcanzará el punto más alto de temperatura y la noche volverá a traer condiciones más favorables para la nieve, especialmente a medida que aumenta la altura.

Así, la Comarca Andina termina agosto todavía bajo la influencia de un escenario húmedo y frío, con un comienzo de septiembre que encontrará a la zona con la montaña nuevamente cubierta de nieve y con diferencias marcadas según la altura.

O.P.