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05 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Epuyén será sede del tercer Torneo Promocional ACPA de patín

El Gimnasio Municipal recibirá a patinadoras y patinadores de distintos puntos de Chubut en una nueva fecha del calendario provincial.
Por Redacción Red43

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Epuyén volverá a recibir una competencia provincial de patín artístico con la realización del 3° Torneo Promocional de la Asociación Chubutense de Patinaje (ACPA). El encuentro se desarrollará los días 15 y 16 de agosto en el Gimnasio Municipal y reunirá a deportistas de diferentes localidades de la provincia.

 

La actividad es organizada por la Escuela Municipal de Patín de Epuyén y contará con la fiscalización de la Asociación Chubutense de Patinaje (ACPA), entidad encargada de supervisar el desarrollo de la competencia.

 

Dos jornadas de competencia

Durante las dos jornadas, patinadoras y patinadores participarán en distintas categorías promocionales, en un torneo que forma parte del calendario deportivo provincial y que convoca habitualmente a escuelas y clubes de diversas localidades.

 

 

Además de la competencia, el evento representa una oportunidad para que el público acompañe a los deportistas y disfrute de un fin de semana dedicado al patín artístico.

 

El 3° Torneo Promocional ACPA se llevará a cabo los días sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Gimnasio Municipal de Epuyén.

 

 

 

O.P.

 

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