Epuyén será sede del tercer Torneo Promocional ACPA de patín

Epuyén volverá a recibir una competencia provincial de patín artístico con la realización del 3° Torneo Promocional de la Asociación Chubutense de Patinaje (ACPA). El encuentro se desarrollará los días 15 y 16 de agosto en el Gimnasio Municipal y reunirá a deportistas de diferentes localidades de la provincia.

La actividad es organizada por la Escuela Municipal de Patín de Epuyén y contará con la fiscalización de la Asociación Chubutense de Patinaje (ACPA), entidad encargada de supervisar el desarrollo de la competencia.

Dos jornadas de competencia

Durante las dos jornadas, patinadoras y patinadores participarán en distintas categorías promocionales, en un torneo que forma parte del calendario deportivo provincial y que convoca habitualmente a escuelas y clubes de diversas localidades.

Además de la competencia, el evento representa una oportunidad para que el público acompañe a los deportistas y disfrute de un fin de semana dedicado al patín artístico.

El 3° Torneo Promocional ACPA se llevará a cabo los días sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Gimnasio Municipal de Epuyén.

O.P.