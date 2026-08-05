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05 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

¿Todavía puede nevar este miércoles?

Después de un martes marcado por la lluvia, el pronóstico mantiene condiciones bien invernales para la Comarca Andina. Qué se espera para las próximas horas y en qué sectores podría aparecer la nieve.
Por Redacción Red43

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Después de un martes marcado por la lluvia durante gran parte del día y una madrugada que continuó con precipitaciones, el miércoles comienza con un escenario típicamente invernal en la Comarca Andina.

 

A primera hora la temperatura ronda los , con ambiente frío y abundante nubosidad. En las zonas más elevadas todavía pueden registrarse nevadas, mientras que en los valles las precipitaciones serán más aisladas y tenderán a disminuir con el correr de la mañana.

 

Durante el mediodía y la primera parte de la tarde la temperatura alcanzará unos , con viento del oeste entre 7 y 12 km/h, por momentos de hasta 22 km/h.

 

 

La nubosidad continuará predominando durante buena parte del día, aunque hacia la tarde comenzarán a aparecer algunos claros. La isoterma de 0° permanecerá entre 640 y 900 metros, una condición que mantiene la posibilidad de nieve en sectores altos de la cordillera.

 

Para la noche el pronóstico anticipa un cielo mayormente nublado y una baja importante en la probabilidad de precipitaciones, lo que marcaría el inicio de una etapa algo más estable para la segunda mitad de la semana.

 

Quienes deban circular por rutas de montaña o pasos de mayor altura igualmente deberán mantenerse atentos a las condiciones del camino, ya que las bajas temperaturas pueden favorecer sectores con hielo durante las primeras horas del día.

 

 

O.P.

 

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