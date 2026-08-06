El Hospital de Trevelin busca crecer: qué necesita para dejar de depender de Esquel

El Hospital de Trevelin atraviesa un proceso de crecimiento en su capacidad de atención, aunque para dar un nuevo salto en complejidad necesita una importante inversión en infraestructura, equipamiento y recursos.

El director del nosocomio, Yuri Baranov, explicó que actualmente la institución cuenta con un nivel intermedio de complejidad, con prestaciones que permiten resolver muchas consultas, pero que todavía requiere derivar determinadas atenciones al Hospital Zonal de Esquel.

"El hospital de Trevelin está en un intermedio de complejidad, tiene algunas especialidades que no tienen los hospitales rurales, pero adolecemos de otras como para convertirnos en un subzonal", explicó.

Según detalló, uno de los principales pasos para avanzar sería la incorporación de un área quirúrgica que permita ampliar las prestaciones disponibles en la localidad.

La infraestructura necesaria para un salto sanitario

Baranov señaló que la incorporación de quirófanos abriría la posibilidad de sumar servicios de mayor complejidad, como la atención de partos en la localidad y una unidad de terapia intensiva.

"Fundamentalmente para esto habría que incorporar quirófanos, entonces podríamos tener los partos acá, tener una unidad de terapia intensiva y demás", indicó.

Sin embargo, aclaró que se trata de un proceso que requiere una inversión integral, no solamente en equipamiento, sino también en infraestructura edilicia.

"Es un salto muy importante, hay que hacer obviamente toda una ampliación edilicia y después el equipamiento y los recursos humanos"

Un crecimiento que llegó a un límite

El director del Hospital de Trevelin explicó que la institución fue ampliando progresivamente sus servicios, pero que para continuar avanzando necesita una planificación de mayor escala.

"Es como que hemos ido creciendo hasta un tope donde ya no se puede avanzar más sin hacer una inversión muy importante desde el inicio", afirmó.

Según indicó, estos proyectos son analizados dentro del ámbito provincial, teniendo en cuenta también la situación del Hospital Zonal de Esquel, que actualmente enfrenta una alta demanda.

"Son proyectos que dan vuelta por provincia, se conversan permanentemente. Habida cuenta de que el hospital de Esquel también está sobrepasado en su capacidad", explicó.

No obstante, remarcó que las definiciones sobre futuras inversiones corresponden a las autoridades provinciales, quienes evalúan dónde resulta más conveniente avanzar con nuevos desarrollos sanitarios.

El compromiso del hospital ante una mayor demanda

Al finalizar la entrevista, Baranov destacó el trabajo cotidiano del personal del Hospital de Trevelin y señaló que actualmente el sistema público enfrenta una mayor demanda, entre otros factores por dificultades vinculadas a la atención de algunas obras sociales.

"Desde el hospital o de la medicina pública intentamos hacerlo mejor con lo que tenemos, siempre hay diferencias y deficiencias, pero creo que el compromiso de todo es este, llegar a la gente"

Además, agradeció el acompañamiento de la comunidad y el apoyo recibido por parte de vecinos y organizaciones.

"Hay gente que hace sus donaciones, personas que nos manifiestan el apoyo, todo eso ayuda para que entre todos podamos tener una mejor salud", concluyó.

MA