Buscaban objetos robados y encontraron mucho más en un allanamiento en Lago Puelo

En un trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la División Policial de Investigaciones (DPI) de Lago Puelo, se recuperaron distintos elementos que habían sido sustraídos en dos hechos de hurto ocurridos en la localidad.

Los procedimientos contaron con la colaboración de la Comisaría Distrito Lago Puelo y la División Policía Científica. Como resultado de los allanamientos, se secuestraron herramientas, electrodomésticos, otros objetos de valor y un teléfono celular denunciado como robado.

Allanamiento por un robo en una vivienda

La primera investigación comenzó tras la denuncia por un robo en una vivienda de Lago Puelo. A partir del relevamiento de pruebas y huellas obtenidas en el lugar, los investigadores reunieron elementos que permitieron solicitar una orden de allanamiento.

Durante el procedimiento se secuestró una bordeadora eléctrica, una antena de internet, un caloventor, un calefactor a gas de 6.000 calorías y otros elementos de interés para la causa.

Mientras se desarrollaba el operativo, los investigadores tomaron conocimiento de una nueva denuncia presentada por los albañiles que trabajaban en la vivienda afectada. Los trabajadores habían advertido el faltante de sus herramientas y, al comprobar que parte de ese equipamiento se encontraba en el domicilio allanado, la Fiscalía solicitó ampliar la medida judicial.

Gracias a esa decisión también fueron recuperados ocho discos de corte, escuadras, una bolsa de electrodos, imanes para herrería, tres rollos de alargue, latas de pintura, botellas de aguarrás y una valija.

Recuperaron el celular de una adolescente

El segundo procedimiento estuvo vinculado con el hurto del teléfono celular de una adolescente de 13 años dentro del Gimnasio Municipal de Lago Puelo.

La investigación avanzó a partir del análisis de las cámaras de seguridad del predio y otras tareas realizadas por la DPI, que permitieron identificar a un sospechoso.

Con una orden judicial, los efectivos allanaron una vivienda y lograron encontrar el teléfono denunciado como robado, que fue secuestrado para ser restituido en el marco de la causa.

Las actuaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes en cada uno de los hechos.

O.P.